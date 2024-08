Fortore dimentica il portafogli al distributore di carburante e subisce un furto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 22 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della stazione di San Marco dei Cavoti, coordinati dalla compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno denunciato in stato di libertà un 35enne della Val, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di. Nello scorso mese di luglio un cittadino locale aveva riferito ai militari che era andato a fare un rifornimento dicon il suo furgonendo per pochi minuti ilappoggiato sulla colonnina distributrice e che, quando era tornato a riprenderlo, non aveva più trovato centocinquanta euro circa in esso contenuti.