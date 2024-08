Fiorentina-Puskas Akademia | le formazioni ufficiali i 22 in campo

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 22 agosto 2024) Alle 20.00 andrà in scena il match valido per i playoff di Conference League. Ecco leA breve il calcio d’inizio di, valido per i playoff di Conference League. Di seguito ledelle due squadre(3-4-2-1): De Gea; Martinez Quarta, Pongracic, Ranieri; Kayode, Bianco, Mandragora, Parisi; Colpani, Sottil;