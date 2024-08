Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 22 agosto 2024) Esordio agrodolce pernel primo giorno della: costretta alnel match contro Emirates Team New Zealand per un problema, vince poi la seconda regata contro i francesi di Orient Express Racing Team. Le difficoltà dinella«Abbiamo avuto un problema ai sistemi elettrici», ha spiegato il timoniere Francesco “Checco” Bruni direttamente dal campo di gara dopo il problema nella regata con la barca neozelandese. «All’improvviso, abbiamo perso tutte le funzioni dell’AC75 per 20 secondi. Per fortuna eravamo in bolina e siamo riusciti a riprendere il controllo della barca. È certamente brutto esordire così, ma il senso delle regate preliminari è anche questo, testare la barca ai suoi limiti per evidenziare i possibili problemi e risolverli prima dell’inizio della Louis Vuitton Cup».