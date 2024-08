' Fake news' che non si riuscirà andrà in tutti in pensione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) "I conti dell'Inps sono assolutamente in equilibrio oggi e quindi non c'è da preoccuparsi. Confermo pienamente quello che ha detto il direttore centrale Lamonica". Così il presidente dell'Inps, Gabriele Fava, ha replicato - ad un punto stampa al Meeting di Rimini - a chi gli chiedeva un commento sullo stato dei conti dell'istituto e sulle considerazioni del Direttore centrale Pensioni, Vito La Monica che, sempre al Meeting, ha definito una '' quella secondo cui non siinine quella secondo cui l'assegno pensionistico determinato dal sistema contributivo sia di un importo necessariamente ridotto rispetto a quello determinato dal sistema retributivo.