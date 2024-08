Economia tedesca ancora in sofferenza Tregua olimpica per quella francese

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) L’indice Pmi, che misura la fiducia dei direttori degli acquisti delle aziende nei diversi settori, è calatoin Germania. In particolare, ad agosto, quello relativo all’industria si è attestato a 42,1 punti, sotto ai 43,4 previsti dagli analisti e alla quota 43,2 registrata in luglio. Si ricordi che quota 50 è considerato uno spartiacque tra una fase espansiva e una di contrazione economica. Il dato relativo al terziario rimane a 51,4, comunque al di sotto dei 52,3 stimati e ai 52,5 di luglio. Pure in Francia il Pmi manifatturiero delude. Si ferma a 42,1 punti rispetto ai 44,4 previsti dagli analisti. Viceversa stupisce in positivo l’indice relativo ai servizi, che balza a 55 punti contro i 50 stimati. Secondo gli analisti è merito dell’effetto Olimpiadi che hanno dato slancio ai servizi. Una spinta destinata però ad esaurirsi rapidamente.