Digiuno intermittente rischio di tumore al colon? Ecco lo studio del Mit

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il, un regime alimentare molto popolare che è stato legato a una maggiore longevità , potrebbe aumentare ildi sviluppare ilal. In unocondotto sui topi , i ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (MIT) hanno scoperto che i roditori che digiunavano per 24 ore prima di mangiare presentavano un«elevato» di formazione di tumori