Diabete dal Cardarelli consigli su come affrontare il caldo

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di giovedì 22 agosto 2024): “Non camminare scalzi in spiaggia, rischio di ipoglicemia per chi fa attività fisica” Napoli. Prosegue la miniserie YouTube deldi Napoli sui comportamenti da adottare in questo particolare periodo dell’anno percon serenità le alte temperature anche in presenza di determinate patologie. La terza video pillola di “Estate in salute –per stare bene” (https://youtu.be/Teye4dMjFc4) è rivolta ai pazienti diabetici ed è accessibile a tutti grazie al canale web dell’ospedale partenopeo. A parlare in questa puntata è Francesca Fico, dirigente medico dell’Unità operativa semplice dipartimentale (Uosd) di Diabetologia. «In estate – spiega la dottoressa Fico – è importante che i pazienti diabetici non camminino scalzi, in particolare sulla sabbia, dove vanno indossate delle calzature specifiche per evitare di scottarsi.