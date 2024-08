Dazi cinesi Consorzio Mozzarella di Bufala Dop | brutto segnale

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 22 agosto 2024) Caserta. “È unl’utilizzo strumentale dei formaggi di eccellenza in polemiche che non riguardano il settore. Servirebbe l’esatto opposto, a partire da una politica doganale che non costringa le eccellenze come ladicampana Dop a settimane di attesa per il via libera sanitario in Cina”. È quanto afferma il direttore deldi Tutela delladicampana Dop, Pier Maria Saccani, a proposito dell’indagine sui sussidi Ue ai prodotti lattiero-caseari. “La Cina è un mercato dalle enormi potenzialità – prosegue Saccani – in cui siamo già penalizzati e che non riusciamo a sfruttare, tanto che laDop fa registrare un export di circa l’1%, con un valore di poco superiore al milione di euro. Serve concentrarsi sulle difficoltà e su un dialogo nuovo, il ritorno al passato non serve a un mondo in rapida evoluzione.