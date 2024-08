Crisi idrica a Pesaro la Regione Marche | Pozzo Burano resta aperto portata ridotta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024), 22 agosto 2024 — Oltre alle province di Ascoli e Fermo, lanon smette di colpire anche quella di. Per questo, come ha fatto sapere la, "si continueranno a usare le acque del, ma con unaminore”. Così è stato deciso stamattina, in una riunione convocata dallastessa e dal Prefetto die Urbino, Emanuela Saveria Greco, assieme ai rappresentanti del Comitato Provinciale di Protezione Civile locale.