Conference League | Fiorentina sfida Puskas Akademia Diretta TV8 Sky Sport e NOW

(Di giovedì 22 agosto 2024) Lasi gioca l'accesso ai gironi dicontro gli ungheresi della. Doppio confronto, primo match il 22 agosto al Franchi; gara di ritorno il 29 agosto, in trasferta (ore 21 alla Felcsut-Pancho Arena). Appuntamento oggi per i viola di Raffaele Palladino alla ricerca- per il terzo anno consecutivo- di un pass per la. Indalle ore 19.30 con lo studio con Mario Giunta e Federico Zancan. La partita sarà visibile su SkyCalcio e in streaming su NOW. Telecronaca Massimo Marianella; commento Lorenzo MinottiBordocampo Vanessa Leonardi. Tutto questo aspettando le grandi notti europee, con la nuova Champions, al via dal prossimo 17 settembre con il nuovo format e per la prima volta con cinque italiane impegnate in campo.