Conference League Fiorentina-Akademia Puskas | sorprese nell’attacco viola europea Diretta

(Di giovedì 22 agosto 2024) Firenze, 22 agosto 2024 – Riparte l’avventuradella, ancora in, dopo le due finali perse. Si ricomincia con un nuovo allenatore, Palladino, nel “Franchi” (trasformato in cantiere per i lavori di restyling), per l’andata dei play off contro gli ungheresi dell’. Fischio d’inizio alle 20.