Carrie Bradshaw sarebbe affranta

(Di giovedì 22 agosto 2024) Chi può dimenticare l’iconica storia d’amore die le sue scarpe? La star di Sex and the City, Sarah Jessica Parker, ha catturato i cuori degli amanti della moda in tutto il mondo grazie alla passione del suo personaggio per le calzature firmate. Ma evidentemente il suo marchio di scarpe non ha funzionato: l’attrice ha infatti scelto di chiudere entro l’autunno 2024 il suo brand, SJP.