Carceri | Matone ' ricordare D' Ettore proseguendo suo lavoro'

(Di giovedì 22 agosto 2024) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "La improvvisa scomparsa di Felice Maurizio D'ci colpisce particolarmente. Come Garante nazionale per i diritti dei detenuti si stava impegnando a fondo per trovare soluzioni a condizioni di vita più umane per la popolazione detenuta. Ricordo il suo concreto contributo alla redazione della legge di iniziativa Cnl, ora alle Camere, sulla cosiddetta Recidiva zero per il, la formazione e lo studio dentro e fuori le". Lo sottolinea l'ex magistrato Simonetta, deputato della Lega. "La soluzione dell'annoso problema del sovraffollamento carcerario -aggiunge- era uno dei suoi obiettivi che tutto il Parlamento, del quale in passato aveva fatto parte, dovrà immediatamente farsi carico. Non disperdere il suo, già iniziato, sarà la maniera migliore per ricordarlo".