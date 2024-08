Caracas Corte conferma vittoria Maduro

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 22 agosto 2024) 19.25 LaSuprema di Giustizia del Venezuela hato oggi la rielezione del presidente Nicolasper un terzo mandato della durata di sei anni. Nonostante le accuse di frode da parte dell'opposizione, la"certifica in modo incontestabile il materiale elettorale peritato e convalida i risultati del 28 luglio 2024 emessi dal Consiglio Nazionale Elettorale dove è stato eletto il cittadino NicolasMoros come presidente della Repubblica Bolivariana del Venezuela per il periodo costituzionale 2025-2031".