Capelli fini e sottili? Ecco come gestirli in estate dal balsamo migliore per idratare senza appesanritre e come evitare di perdere volume

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 22 agosto 2024) La “sfida” del trovare la giusta hair routine per iriguarda molte donne. Chiunque abbia per naturasa che mantenere il giusto equilibrio tra idratazione e leggerezza è fondamentale per avere lunghezze lucenti ma non pensanti, (e dunque piatte)., allora, una guida pratica per scegliere il migliorper, con i consigli beauty dell’esperto per mantenere la chioma vaporosa, soffice, voluminosa e piena di vita. A tutta leggerezza.