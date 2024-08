Campo di battaglia di Gianni Amelio in concorso alla 81 a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 22 agosto 2024) In81.adiDIun film dicon ALESSANDRO BORGHI, GABRIEL MONTESI, FEDERICA ROSELLINI, Giovanni Scotti, Vince Vivenzio, Alberto Cracco, Luca Lazzareschi, Maria Grazia Plos, Rita Bosello dal 5 settembre al Cinema Sul finire della Prima guerra mondiale. Due ufficiali medici, amici d’infanzia lavorano nello stesso ospedale militare, dove ogni giorno arrivano dal fronte i feriti più gravi. Molti di loro però si sono procurati da soli le ferite, sono dei simulatori, che farebbero di tutto per non tornare a combattere. Stefano, di famiglia altoborghese, con un padre che sogna per lui un avvenire in politica, è ossessionato da questi autolesionisti e, oltre che il medico, fa a suo modo lo sbirro.