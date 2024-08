Calciomercato com – Milan l’Al-Shabab in pressing su Adli | vuole rimanere in Europa la situazione|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 22 agosto 2024) 2024-08-22 14:00:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web:e un futuro tutto da scrivere. Manca poco più di una settimana al termine del mercato e per determinare l’addio del centrocampista francese al. Una situazione certamente dolorosa perché Yacine i colori rossoneri se li è tatuati sul cuore. I contatti degli ultimi giorni tra il club e l’agente del classe 2000 hanno portato a una sorta di patto: lavoro in sintonia tra le parti per trovare la migliore soluzione di uscita. NO ALL’ARABIA – Nelle ultime settimane diversi intermediari hanno bussato alla porta delper chiudere lumi sulla situazione dicon possibili interessamenti dalla Premier League: dal Brentford al Nottingham Forrest passando per il Leicester. L’unica offerta, concreta, però è arrivata dal club arabo del