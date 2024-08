Calciomercato Cagliari occhi in casa SASSUOLO | ecco chi potrebbe arrivare dai neroverdi

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ilbussa alla porta del club emiliano, ora in Serie B, per migliorare la propria rosa Ilvuole Kristian Thorstvedt. Il centrocampista norvegese è uno dei pezzi pregiati della rosa delche però qualche cessione, complice la retrocessione in Serie B, dovrà farla. Per questo motivo i rossoblu vorrebbero approfittare