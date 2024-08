Calcio | Nations League In vendita i biglietti per Francia-Italia

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 22 agosto 2024) Sul sito della Federazione francese i tagliandi per il settore ospiti. ROMA - Prende il via, sul sito della Federazione francese, ladeidel settore ospiti per la sfida tra, primo impegno della Nazionale azzurra nella UEFA2024-25, in programma vener