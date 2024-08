Bombe carta contro la casa del presidente Taranto Calcio

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 22 agosto 2024) AGI -la residenza deldel, il dimissionario Massimo Giove, sono state lanciate la scorsa notte. Indagini sono in corso da parte della Digos. Giove, che nei giorni scorsi ha lasciato la presidenza della squadra che milita nel campionato di Lega Pro, è oggetto di accese contestazioni da parte della tifoseria. Di recente c'è stato anche un corteo di un migliaio di tifosi, che dal centro della città si è mosso verso il Municipio, gridando slogan sia verso Giove, che verso il sindaco di, Rinaldo Melucci. Giove si è dimesso perché, a suo dire, le incertezze che stanno segnando l'utilizzo dello stadio Iacovone a causa dei grandi lavori di ristrutturazione in programma per i Giochi del Mediterraneo del 2026, non consentono alla società calcistica di programmare con regolarità l'avvio della prossima stagione.