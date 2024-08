Bombardato e affondato un traghetto nel porto russo di Kavkaz

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di giovedì 22 agosto 2024)ilcarico di serbatoi di carburante che aveva preso fuoco dopo essere stato colpito in un bombardamento ucraino neldi, nella regione meridionale di Krasnodar, non lontano dal ponte di Crimea. Lo riferiscono fonti ufficiali citate dalle agenzie russe. A bordo, aggiungono, si trovavano cinque persone, di cui al momento non si sa nulla.