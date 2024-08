Bologna | recuperati Lucumi Holm e Urbanski

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024) Vincenzo Italiano recupera qualche pezzo in vista della trasferta di Napoli, anche se nessuno dei tre dovrebbe essere titolare al Maradona, dopo lo stop di diverse settimane. Sono infatti tornati in gruppo. Ai box è invece finito Nicolò Cambiaghi, vittima di una distorsione al ginocchio sinistro contro l’Udinese: per l’ex Atalanta ed Empoli esami in corso, con il rischio di un lungo stop per lesione ai legamenti. In infermeria restano El Azzouzi, per una distorsione al ginocchio rimediata durante le olimpiadi (almeno altre 2 settimane) e Ferguson, che ha iniziato l’ultima fase della riabilitazione sul campo, dopo l’intervento al crociato di aprile, che proverà a rientrare tra fine settembre e inizio ottobre.SportFace.