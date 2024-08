Bce sul Pnrr serve un' attuazione più efficace che rapida

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Nell'deiil focus dovrebbe essere più sull'efficacia che sulla rapidità: è quanto emerge dai verbali della riunione della Bce del 17-18 luglio, in cui si sottolinea come le politiche di bilancio dei prossimi mesi saranno una "sfida" per i Paesi della zona euro. I membri del board hanno espresso "preoccupazione" per il fatto che in un periodo di incertezza politica e governi che cambiano, "potrebbe esserci meno consolidamento fiscale di quello che ci si attende". Se questo acuisse le differenze tra Paesi, aumenterebbe la vulnerabilità. A settembre, ricordano i membri del board, i governi dovranno presentare i piani pluriennali di bilancio e allora i mercati cominceranno ad analizzare quanto siano in linea con le regole. La credibilità dipende da un rispetto delle norme Ue "rapido e serio".