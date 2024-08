Bayesian come Concordia sospetti sul capitano | cosa non torna sulla versione di Cutfield

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Qualnonnelladi James, ildello yachtcolato a picco nel giro di pochi minuti all'alba dello scorso lunedì al largo di Palermo. Nato in Nuova Zelanda 51 anni fa, da 8 alla guida di imbarcazioni di extra-lusso, al servizio di un miliardario turco prima di venire assunto da Mike Lynch, il "Bill Gates inglese" guru dell'imprenditoria hi-tech e proprietario della barca a vela naufragata al Porticello per una tromba d'aria. Una tragedia costata la vita, oltre a Lynch, a 5 suoi ospiti e allo chef di bordo. Sono 15 invece le persone sopravvissute.è stato ascoltato per due ore dagli inquirenti della Procura di Termini Imerese, con l'inchiesta che è entrata in una fase delicata. L'ufficio diretto da Ambrogio Cartosio sta ascoltando i superstiti del naufragio.ha ricostruito cos'è successo sia prima sia durante la tempesta.