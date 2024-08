Baima Sgaravato e Sanarini medaglia di bronzo nell' Eliminazione

Leggi tutta la notizia su today

(Di giovedì 22 agosto 2024) Che bottinoa seconda giornata ai Mondiali Juniores su pista a Luoyang, in Cina, per le cicliste della Bft Burzoni VO2 Team Pink impegnate in maglia azzurra fino a domenica.per la torinese iridata uscenteAnita. Per le compagne "panterine", la veronese Asia