Atletica oggi in tv Diamond League Losanna 2024 | orari programma streaming italiani in gara

(Di giovedì 22 agosto 2024)giovedì 22 agosto (a partire dalle ore 19.45) andrà in scena l’undicesima tappa della, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. Dopo la sosta di un mese dovuta alle Olimpiadi di Parigi, la prestigiosa kermesse sbarca a(Svizzera) per una serata davvero imperdibile e che si preannuncia altamente spettacolare viste le tante stelle che vedremo all’opera, tra cui anche quattro. Mattia Furlani tornerà in pedana dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nel salto in lungo alle Olimpiadi di Parigi. Il giovane fuoriclasse laziale fronteggerà nuovamente le grandi stelle del circuito ovvero il greco Miltiadis Tentoglou (fresco di trionfo ai Giochi) e i giamaicani Tajay Gayle, Carey McLeod, Wayne Pinnock e lo svizzero Simon Ehammer.