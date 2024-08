Andrea Raggi e altri tre modenesi in gara al concorso ’Mister Italia’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) C’è anche il formiginese(nella foto), insieme adtre ragazzi della provincia di Modena (Enrico Gibertoni, Luca Gatto e Angelo Pica) tra i pretendenti al titolo di ‘Mister Italia 2024’, ilconsiderato la vera e propria versione maschile di ‘Miss. 35 anni,è un artista imprenditore nel ramo delle ristrutturazioni edilizie ed insieme aglitre giovani, sarà impegnato mercoledì 28 agosto a Giulianova dove, in piazza del Mare alle 21.30, è in programma la prefinale nazionale cui partecipano una novantina di ragazzi selezionati in tutta la Penisola dai responsabili casting Simona Barchetti e Antonio Lambiase. Soltanto quaranta di questi accederanno poi alla finalissima di Pescara, dove sarà eletto il successore del milanese Pierluigi Mastropasqua, vincitore dell’edizione 2023.