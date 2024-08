Alain Delon funerali privati sabato 24 agosto nella sua tenuta a Douchy | sarà sepolto insieme ai suoi 35 cani

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 22 agosto 2024) La Francia si prepara a dare l'addio all'attore, morto il 18. Isi svolgeranno24di, dove l'attore aveva vissuto per 50 anni. Nel rispetto della sua volontà all' attore nonriservato un tributo nazionale o una cerimonia pubblica in