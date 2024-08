Accordo Banca Ifis-Yamaha per promuovere la mobilità sostenibile

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 22 agosto 2024) ROMA (ITALPRESS) –hanno firmato un’intesa finalizzata alla promozione e alla diffusione della. In base all’, attraverso la controllataRental Service, ha sviluppato una soluzione commerciale dedicata al noleggio di e-bike e golf car elettriche prodotte da. Nel dettaglio, quella sviluppata daè una soluzione di noleggio dedicata a imprese, o più in generale a clienti con partita Iva, che hanno la necessità di dotarsi di una flotta di mezzi elettrici da impiegare per uso interno o con finalità turistiche. Il prodotto ha una durata di 12 o 18 mesi e consente ai clienti di dilazionare l’impegno economico, anche grazie alla rateizzazione dell’Iva. Al termine del periodo, il cliente ha quindi facoltà di decidere se acquistare il veicolo oppure rinnovare la flotta con mezzi di modello più recente.