Vola da 5 metri muore nel Palermitano muratore di 75 anni in pensione

Leggi tutta la notizia su monrealelive

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Non ce l’ha fatta F.C., ilindi 75vittima di un terribile incidente domestico lo scorso martedì. L’uomo, mentre stava effettuando alcuni lavori di ristrutturazione nella sua abitazione in via Rocco Chinnici, è caduto da un’impalcatura da un’altezza di circa 5. Trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Villa Sofia di (Monrealelive.it)