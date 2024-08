Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 19 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 21 agosto 2024)DEL 21 AGOSTOORE 19.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA PONTINA DOVE A CAUSA DI UN INCENDIO CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI CASTELNO. PER LO STESSO MOTIVO CHIUSA VIA DI PRATICA DALL’INCROCIO CON LA PONTINA FINO A VIA CAMPO ASCOLANO TORNIAMO SULLA PONTINA, FILE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA, IN QUESTO CASO PER UN INCIDENTE IN DIREZIONE APRILIA. CI SPOSTIAMO VERSO OSTIA: RIAPERTA AL TRAFFICO LA VIA OSTIENSE; RESTA INVECE ANCORA CHIUSA LA VIA DEL MARE TRA VIA GUIDO CALZA E VIALE VASCO DE GAMA. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, Servizio fornito da Astral