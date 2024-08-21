Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 19:45 (Di mercoledì 21 agosto 2024) Viabilità DEL 21 AGOSTO 2024 ORE 19.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA PONTINA DOVE A CAUSA DI UN INCENDIO CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO. PER LO STESSO MOTIVO CHIUSA VIA DI PRATICA DALL’INCROCIO CON LA PONTINA FINO A VIA CAMPO ASCOLANO TORNIAMO SULLA PONTINA, FILE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA, IN QUESTO CASO PER UN INCIDENTE IN DIREZIONE APRILIA. CI SPOSTIAMO VERSO OSTIA: RIAPERTA AL TRAFFICO LA VIA OSTIENSE; RESTA INVECE ANCORA CHIUSA LA VIA DEL MARE TRA VIA GUIDO CALZA E VIALE VASCO DE GAMA. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 19:15 - DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, Servizio fornito da Astral. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA PONTINA DOVE A CAUSA DI UN INCENDIO CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO. PER LO STESSO MOTIVO CHIUSA VIA DI PRATICA DALL’INCROCIO CON LA PONTINA FINO A VIA CAMPO ASCOLANO TORNIAMO SULLA PONTINA, FILE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA, IN QUESTO CASO PER UN INCIDENTE IN DIREZIONE APRILIA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 18:45 - ASTRALSPA. IT PARLIAMO DI TRASPORTI, RICORDANDO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA SONO IN CORSO I LAVORI DI RINNOVO INTEGRALE DEI BINARI; FINO AL 25 AGOSTO IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI. SUL FRONTE DELLA VIABILITÀ, DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA INTERESSERANNO NUMEROSE STRADE CITTADINE, TRA LE QUALI PIAZZA CAVOUR, PIAZZA MATTEOTTI, VIA GARIBALDI, VIA MAZZINI E PIAZZA DUOMO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 18:15 - 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA PONTINA ANCORA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI POMEZIA VERSO LATINA. NON MANCHERANNO MOMENTI DI CONVIVIALITà E DIVERTIMENTOCON SPETTACOLI, CONCERTI E INIZIATIVE CULTURALI. TUTTI I DETTAGLI SUL NOSTRO SITO, ALLA PAGINA DEDICATA. VIABILITÀ DEL 21 AGOSTO 2024 ORE 17. romadailynews
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