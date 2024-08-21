Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 18:15 (Di mercoledì 21 agosto 2024) Viabilità DEL 21 AGOSTO 2024 ORE 17.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA ANCORA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI POMEZIA VERSO LATINA. CI SPOSTIAMO SULLA Roma-FIUMICINO DOVE PERMANGONO FILE PER UN VEICOLO RIBALTATO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULRE. A TARQUINIA, INIZIA DOMANI LA 18ESIMA EDIZIONE DEL DIVINO ETRUSCO, LA FAMOSA RASSEGNA DEL VINO CON BEN 46 CANTINE PARTECIPANTI E 90 VINI DA SORSEGGIARE. NON MANCHERANNO MOMENTI DI CONVIVIALITà E DIVERTIMENTOCON SPETTACOLI, CONCERTI E INIZIATIVE CULTURALI. SUL FRONTE DELLA Viabilità, DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA INTERESSERANNO NUMEROSE STRADE CITTADINE, TRA LE QUALI PIAZZA CAVOUR, PIAZZA MATTEOTTI, VIA GARIBALDI, VIA MAZZINI E PIAZZA DUOMO. TUTTI I DETTAGLI SUL NOSTRO SITO, ALLA PAGINA DEDICATA.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 17:45 - A TARQUINIA, INIZIA DOMANI LA 18ESIMA EDIZIONE DEL DIVINO ETRUSCO, LA FAMOSA RASSEGNA DEL VINO CON BEN 46 CANTINE PARTECIPANTI E 90 VINI DA SORSEGGIARE. VIABILITÀ DEL 21 AGOSTO 2024 ORE 17. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, Servizio fornito da Astral. NON MANCHERANNO MOMENTI DI CONVIVIALITà E DIVERTIMENTOCON SPETTACOLI, CONCERTI E INIZIATIVE CULTURALI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 17:15 - I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI E CANCELLAZIONI. CI SPOSTIAMO SULLA ROMA-FIUMICINO: CODE PER UN VEICOLO RIBALTATO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULRE. IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, Servizio fornito da Astral. INFINE, A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA, LA CIRCOLAZIONE È ANCORA SOSPESA TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, SIAMO SULLA CINTURA NORD DELLA FL3 ROMA-BRACCIANO-VITERBO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 16:30 - 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA PONTINA CI SONO CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI POMEZIA VERSO LATINA. IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, Servizio fornito da Astral. INFINE, A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA, LA CIRCOLAZIONE È ANCORA SOSPESA TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, SIAMO SULLA CINTURA NORD DELLA FL3 ROMA-BRACCIANO-VITERBO. romadailynews
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