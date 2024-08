Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 17 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 21 agosto 2024)DEL 21 AGOSTOORE 16.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA CI SONO CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI POMEZIA VERSO LATINA. CI SPOSTIAMO SULLA-FIUMICINO: CODE PER UN VEICOLO RIBALTATO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULRE. INFINE, A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA, LA CIRCONE È ANCORA SOSPESA TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, SIAMO SULLA CINTURA NORD DELLA FL3-BRACCIANO-VITERBO. IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI E CANCELNI. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, Servizio fornito da Astral