Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 17:15 (Di mercoledì 21 agosto 2024) Viabilità DEL 21 AGOSTO 2024 ORE 16.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA CI SONO CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI POMEZIA VERSO LATINA. CI SPOSTIAMO SULLA Roma-FIUMICINO: CODE PER UN VEICOLO RIBALTATO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULRE. INFINE, A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA, LA CIRCOLazioNE È ANCORA SOSPESA TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, SIAMO SULLA CINTURA NORD DELLA FL3 Roma-BRACCIANO-VITERBO. IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI E CANCELLazioNI. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 16:30 - CI SPOSTIAMO SULLA ROMA-FIUMICINO: CODE PER UN VEICOLO RIBALTATO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULRE. I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI E CANCELLAZIONI. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA PONTINA CI SONO CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI POMEZIA VERSO LATINA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 15:30 - FILE ANCHE SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA VERSO APRILIA. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. UN FOCUS SUL TRASPORTO CAPITOLINO: NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RESTYLING DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, OLTRE ALLA CHIUSURA DEL TRATTO TRA TERMINI E BATTISTINI, LA STAZIONE DI FURIO CAMILLO, è OFF LIMITS FINO AL 6 NOVEMBRE COME SOLUZIONE ALTERNATIVA, SI PUÒ UTILIZZARE LA STAZIONE DI PONTE LUNGO, QUELLA DI COLLI ALBANI OPPURE PRENDERE LE LINEE BUS 590 O 671. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 12:30 - VIABILITÀ DEL 21 AGOSTO 2024 ORE 12. 20 alessio conti UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIMO CON L’A1 ROMA NAPOLI IN FASE DI RIMOZIONE L’INCIDENTE CHE VEDE COINVOLTI DUE MEZZI PESANTI AL KM 673 TRA L’A24 E ROMA SUD IN DIREZIONE NAPOLI, PRESTARE ATTENZIONE A ROMA INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE TRA CASILINA E APPIA RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CON CODE DA TORRENOVA VERSO ROMA SUL LITORALE SUD RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA PROVINCIALE OSTIA ANZIO TR CAMPO ASCOLANO E TOVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO VERSO SUD, A VALMONTONE CODE NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI SULLA STRADA PROVINCIALE ARIANA TRA ARTENA E IL CASELLO AUTOSTRADALE DELLA A1 ROMA NAPOLI IN PROVINCIA DI LATINA È RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA MIGLIARA 47 IN LOCALITÀ ROSCIOLI NEL COMUNE DI PONTINIA, TRAFFICO SCORREVOLE. romadailynews
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