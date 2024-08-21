Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 12:30 (Di mercoledì 21 agosto 2024) Viabilità DEL 21 AGOSTO 2024 ORE 12.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 11:30 - VIABILITÀ DEL 21 AGOSTO 2024 ORE 11. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIMO CON L’A1 ROMA NAPOLI PER UN INCIDENTE AL KM 673, CI TROVIAMO TRA L’A24 E ROMA SUD IN DIREZIONE NAPOLI, PRESTARE ATTENZIONE PERCHE SONO COINVOLTI DUE MEZZI PESANTI RIMOSSO INVECE SU VIA CASSIA L’INCIDENTE IN LOCALITÀ FORCONE, CI TROVIAMO TRA IL BIVIO DI NEPI E SUTRI, TRAFFICO TORNATO SCORREVOLE SULL’AURELIA ANCORA CODE PER TRAFFICO INTENSO VERSO CIVITAVECCHIA TRA ARANOVA E TORRIMPIETRA, PROSEGUENDO POI ALTRE CODE ANCHE A SANTA MARINELLA TRA IL PORTO E LA STAZIONE CI SPOSTIAMO VERSO SUD, A VALMONTONE CODE NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI SULLA STRADA PROVINCIALE ARIANA TRA ARTENA E IL CASELLO AUTOSTRADALE DELLA A1 ROMA NAPOLI IN PROVINCIA DI LATINA NEL COMUNE DI PONTINIA CODE PER INCIDENTE SULLA MIGLIARA 47 IN LOCALITÀ ROSCIOLI A TERRACINA TRAFFICO INTENSO IN INGRESSO ALLA CITTÀ SUL TRATO URBANO DI VIA ROMA NELLE DUE DIREZIONI, CODE SU VIA FLACCA A SPERLONGA IN LOCALITÀ LAGO LUNGO E ALLA PIANA DI SANT’AGOSTINO, PIÙ AVANTI TRAFFICO INTENSO TRA GAETA E FORMIA INCOLONNAMENTI ANCHE A FORMIA SU VIA APPIA, APPIA DOMITIANA E VIA APPIA LATO NAPOLI IN DIREZIONE DELLA ROTATORIA DEL LUNGO MARE E SULLO STESSO LUNGOMARE VERSO GAETA TRAFFICO INTENSO ANCHE A SCAURI E MARINA DI MINTURNO SU VIA APPIA LATO NAPOLIE DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ DEL 21 AGOSTO 2024 ORE 10. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO RIMOSSO A ROMA INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRAFFICO SCORREVOLE SULL’AURELIA TRAFFICO INTENSO VERSO CIVITAVECCHIA TRA ARANOVA E TORRIMPIETRA, ALTRE CODE ANCHE A SANTA MARINELLA TRA IL PORTO E LA STAZIONE ANDIAMO SU VIA CASSIA PER UN INCIDENTE CON CODE NELLE DUE DIREZIONI IN LOCALITÀ FORCONE, CI TROVIAMO TRA IL BIVIO DI NEPI E SUTRI CI SPOSTIAMO VERSO SUD, A VALMONTONE CODE NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI SULLA PROVINCIALE ARIANA TRA ARTENA E IL CASELLO AUTOSTRADALE DELLA ROMA NAPOLI IN PROVINCIA DI LATINA A TERRACINA TRAFFICO INTENSO SULL’APPIA E IN INGRESSO ALLA CITTÀ E SU TRATO URBANO DI VIA ROMA NELLE DUE DIREZIONI, CODE SU VIA FLACCA A SPERLONGA IN LOCALITÀ LAGO LUNGO E ALLA PIANA DI SANT’AGOSTINO, PIÙ AVANTI TRAFFICO INTENSO TRA GAETA E FORMIA INCOLONNAMENTI ANCHE A FORMIA SU VIA APPIA, APPIA DOMITIANA E VIA APPIA LATO NAPOLI IN DIREZIONE DELLA ROTATORIA DEL LUNGO MARE E SULLO STESSO LUNGOMARE VERSO GAETA TRAFFICO INTENSO ANCHE A SCAURI E MARINA DI MINTURNO SU VIA APPIA LATO NAPOLIE CODE ANCHE SU VIA FLACCA DA VENDICIO A PORTO SALVO VERSO GAETA DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 09:45 - I TRENI FRECCIA E INTERCITY VIAGGIANO CON 40 MINUTI IN PIÙ DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO RIMOSSO L’ INCIDENTE SULLA A24 ROMA TERAMO ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DI ROMA EST IN DIREZIONE TERAMO, IL TRAFFICO È SCORREVOLE A ROMA INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST TRA LE USCITE DI CAMPI SPORTIVI E VIA DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI A SUD DI ROMA ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO LA VIA DEL MARE TRA VIA GUIDO CALZA E VIALE VASCO DE GAMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE INTERVENTI A DELLE ALBERATURE; È STATA INVECE RIAPERTA VIA OSTIENSE CHE TORNA PERCORRIBILE A FROSINONE PER LAVORI SULLA STATALE 156 DEI MONTI LEPINI CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA GLI SVINCOLI PER GIULIANO DI ROMA E PATRICA, POI TRAFFICO INTENSO A VALLE FIORETTA IN DIREZIONE DELL’A1 ROMA NAPOLI IN PROVINCIA DI LATINA INCOLONNAMENTI A FORMIA SU VIA APPIA, APPIA DOMITIANA E VIA APPIA LATO NAPOLI IN DIREZIONE DELLA ROTATORIA DEL LUNGO MARE TRAFFICO INTENSO A SCAURI SU VIA APPIA E CODE ANCHE SU VIA FLACCA DA VENDICIO A PORTO SALVO VERSO GAETA MAGGIORI DISAGI PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO: A ROMA LA METRO A È SOSTITUITA DA BUS TRA TERMINI E BATTISTINI, CHIUSA ANCHE LA STAZIONE FURIO CAMILLO MODIFICHE ALLE FERROVIE REGIONALI DEL LAZIO DA OGGI PER LAVORI NELLA STAZIONE TERMINI, MODIFICATA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI SULLA FL 4 TRA ROMA E I CASTELLI ROMANI E SULLA FL 6 ROMA – CASSINO PER LA FL4, INOLTRE, FINO A FINE MESE È PREVISTO UN SERVIZIO CON CORSE BUS TRA LE STAZIONI DI CIAMPINO E VELLETRI, ALBANO E FRASCATI INFINE, SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE – ROMA PER LAVORI LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA TRA CHIUSI E ORVIETO. romadailynews
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