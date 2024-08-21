Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 11:30 (Di mercoledì 21 agosto 2024) Viabilità DEL 21 AGOSTO 2024 ORE 11.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ DEL 21 AGOSTO 2024 ORE 10. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO RIMOSSO A ROMA INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRAFFICO SCORREVOLE SULL’AURELIA TRAFFICO INTENSO VERSO CIVITAVECCHIA TRA ARANOVA E TORRIMPIETRA, ALTRE CODE ANCHE A SANTA MARINELLA TRA IL PORTO E LA STAZIONE ANDIAMO SU VIA CASSIA PER UN INCIDENTE CON CODE NELLE DUE DIREZIONI IN LOCALITÀ FORCONE, CI TROVIAMO TRA IL BIVIO DI NEPI E SUTRI CI SPOSTIAMO VERSO SUD, A VALMONTONE CODE NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI SULLA PROVINCIALE ARIANA TRA ARTENA E IL CASELLO AUTOSTRADALE DELLA ROMA NAPOLI IN PROVINCIA DI LATINA A TERRACINA TRAFFICO INTENSO SULL’APPIA E IN INGRESSO ALLA CITTÀ E SU TRATO URBANO DI VIA ROMA NELLE DUE DIREZIONI, CODE SU VIA FLACCA A SPERLONGA IN LOCALITÀ LAGO LUNGO E ALLA PIANA DI SANT’AGOSTINO, PIÙ AVANTI TRAFFICO INTENSO TRA GAETA E FORMIA INCOLONNAMENTI ANCHE A FORMIA SU VIA APPIA, APPIA DOMITIANA E VIA APPIA LATO NAPOLI IN DIREZIONE DELLA ROTATORIA DEL LUNGO MARE E SULLO STESSO LUNGOMARE VERSO GAETA TRAFFICO INTENSO ANCHE A SCAURI E MARINA DI MINTURNO SU VIA APPIA LATO NAPOLIE CODE ANCHE SU VIA FLACCA DA VENDICIO A PORTO SALVO VERSO GAETA DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 09:45 - VIABILITÀ DEL 21 AGOSTO 2024 ORE 09. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO RIMOSSO L’ INCIDENTE SULLA A24 ROMA TERAMO ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DI ROMA EST IN DIREZIONE TERAMO, IL TRAFFICO È SCORREVOLE A ROMA INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST TRA LE USCITE DI CAMPI SPORTIVI E VIA DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI A SUD DI ROMA ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO LA VIA DEL MARE TRA VIA GUIDO CALZA E VIALE VASCO DE GAMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE INTERVENTI A DELLE ALBERATURE; È STATA INVECE RIAPERTA VIA OSTIENSE CHE TORNA PERCORRIBILE A FROSINONE PER LAVORI SULLA STATALE 156 DEI MONTI LEPINI CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA GLI SVINCOLI PER GIULIANO DI ROMA E PATRICA, POI TRAFFICO INTENSO A VALLE FIORETTA IN DIREZIONE DELL’A1 ROMA NAPOLI IN PROVINCIA DI LATINA INCOLONNAMENTI A FORMIA SU VIA APPIA, APPIA DOMITIANA E VIA APPIA LATO NAPOLI IN DIREZIONE DELLA ROTATORIA DEL LUNGO MARE TRAFFICO INTENSO A SCAURI SU VIA APPIA E CODE ANCHE SU VIA FLACCA DA VENDICIO A PORTO SALVO VERSO GAETA MAGGIORI DISAGI PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO: A ROMA LA METRO A È SOSTITUITA DA BUS TRA TERMINI E BATTISTINI, CHIUSA ANCHE LA STAZIONE FURIO CAMILLO MODIFICHE ALLE FERROVIE REGIONALI DEL LAZIO DA OGGI PER LAVORI NELLA STAZIONE TERMINI, MODIFICATA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI SULLA FL 4 TRA ROMA E I CASTELLI ROMANI E SULLA FL 6 ROMA – CASSINO PER LA FL4, INOLTRE, FINO A FINE MESE È PREVISTO UN SERVIZIO CON CORSE BUS TRA LE STAZIONI DI CIAMPINO E VELLETRI, ALBANO E FRASCATI INFINE, SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE – ROMA PER LAVORI LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA TRA CHIUSI E ORVIETO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 09:15 - Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 21 AGOSTO 2024 ORE 08. RIMOSSO L’ INCIDENTE SU VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELLA ROTATORIA DI SETTEBAGNI SEGNALIAMO UNO ATTIVO SULLA A24 ROMA TERAMO ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DI ROMA EST IN DIREZIONE TERAMO, PRESTARE ATTENZIONE A SUD DI ROMA ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO LA VIA DEL MARE TRA VIA GUIDO CALZA E VIALE VASCO DE GAMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE INTERVENTI A DELLE ALBERATURE; È STATA INVECE RIAPERTA VIA OSTIENSE CHE TORNA PERCORRIBILE A FROSINONE PER LAVORI SULLA STATALE 156 DEI MONTI LEPINI CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA GLI SVINCOLI PER GIULIANO DI ROMA E PATRICA MAGGIORI DISAGI PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO: A ROMA LA METRO A È SOSTITUITA DA BUS TRA TERMINI E BATTISTINI, CHIUSA ANCHE LA STAZIONE FURIO CAMILLO IN ALTERNATIVA UTILIZZARE LE STAZIONI “PONTE LUNGO” O “COLLI ALBANI” MODIFICHE ALLE FERROVIE REGIONALI DEL LAZIO DA OGGI PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NELLA STAZIONE TERMINI, MODIFICATA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI SULLA FL 4 TRA ROMA E I CASTELLI ROMANI E SULLA FL 6 ROMA – CASSINO PER LA FL4, INOLTRE, FINO A FINE MESE È PREVISTO UN SERVIZIO CON CORSE BUS TRA LE STAZIONI DI CIAMPINO E VELLETRI, ALBANO E FRASCATI INFINE, SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE – ROMA PER LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL VIADOTTO PAGLIA, LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA TRA CHIUSI E ORVIETO. romadailynews
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