Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 10:30 (Di mercoledì 21 agosto 2024) Viabilità DEL 21 AGOSTO 2024 ORE 10.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 09:45 - I TRENI FRECCIA E INTERCITY VIAGGIANO CON 40 MINUTI IN PIÙ DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO RIMOSSO L’ INCIDENTE SULLA A24 ROMA TERAMO ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DI ROMA EST IN DIREZIONE TERAMO, IL TRAFFICO È SCORREVOLE A ROMA INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST TRA LE USCITE DI CAMPI SPORTIVI E VIA DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI A SUD DI ROMA ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO LA VIA DEL MARE TRA VIA GUIDO CALZA E VIALE VASCO DE GAMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE INTERVENTI A DELLE ALBERATURE; È STATA INVECE RIAPERTA VIA OSTIENSE CHE TORNA PERCORRIBILE A FROSINONE PER LAVORI SULLA STATALE 156 DEI MONTI LEPINI CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA GLI SVINCOLI PER GIULIANO DI ROMA E PATRICA, POI TRAFFICO INTENSO A VALLE FIORETTA IN DIREZIONE DELL’A1 ROMA NAPOLI IN PROVINCIA DI LATINA INCOLONNAMENTI A FORMIA SU VIA APPIA, APPIA DOMITIANA E VIA APPIA LATO NAPOLI IN DIREZIONE DELLA ROTATORIA DEL LUNGO MARE TRAFFICO INTENSO A SCAURI SU VIA APPIA E CODE ANCHE SU VIA FLACCA DA VENDICIO A PORTO SALVO VERSO GAETA MAGGIORI DISAGI PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO: A ROMA LA METRO A È SOSTITUITA DA BUS TRA TERMINI E BATTISTINI, CHIUSA ANCHE LA STAZIONE FURIO CAMILLO MODIFICHE ALLE FERROVIE REGIONALI DEL LAZIO DA OGGI PER LAVORI NELLA STAZIONE TERMINI, MODIFICATA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI SULLA FL 4 TRA ROMA E I CASTELLI ROMANI E SULLA FL 6 ROMA – CASSINO PER LA FL4, INOLTRE, FINO A FINE MESE È PREVISTO UN SERVIZIO CON CORSE BUS TRA LE STAZIONI DI CIAMPINO E VELLETRI, ALBANO E FRASCATI INFINE, SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE – ROMA PER LAVORI LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA TRA CHIUSI E ORVIETO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 09:15 - VIABILITÀ DEL 21 AGOSTO 2024 ORE 08. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, LA CIRCOLAZIONE È SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA REGIONE. RIMOSSO L’ INCIDENTE SU VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELLA ROTATORIA DI SETTEBAGNI SEGNALIAMO UNO ATTIVO SULLA A24 ROMA TERAMO ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DI ROMA EST IN DIREZIONE TERAMO, PRESTARE ATTENZIONE A SUD DI ROMA ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO LA VIA DEL MARE TRA VIA GUIDO CALZA E VIALE VASCO DE GAMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE INTERVENTI A DELLE ALBERATURE; È STATA INVECE RIAPERTA VIA OSTIENSE CHE TORNA PERCORRIBILE A FROSINONE PER LAVORI SULLA STATALE 156 DEI MONTI LEPINI CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA GLI SVINCOLI PER GIULIANO DI ROMA E PATRICA MAGGIORI DISAGI PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO: A ROMA LA METRO A È SOSTITUITA DA BUS TRA TERMINI E BATTISTINI, CHIUSA ANCHE LA STAZIONE FURIO CAMILLO IN ALTERNATIVA UTILIZZARE LE STAZIONI “PONTE LUNGO” O “COLLI ALBANI” MODIFICHE ALLE FERROVIE REGIONALI DEL LAZIO DA OGGI PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NELLA STAZIONE TERMINI, MODIFICATA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI SULLA FL 4 TRA ROMA E I CASTELLI ROMANI E SULLA FL 6 ROMA – CASSINO PER LA FL4, INOLTRE, FINO A FINE MESE È PREVISTO UN SERVIZIO CON CORSE BUS TRA LE STAZIONI DI CIAMPINO E VELLETRI, ALBANO E FRASCATI INFINE, SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE – ROMA PER LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL VIADOTTO PAGLIA, LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA TRA CHIUSI E ORVIETO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 08:45 - VIABILITÀ DEL 21 AGOSTO 2024 ORE 08. I TRENI FRECCIA E INTERCITY VIAGGIANO CON 40 MINUTI IN PIÙ DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO. RIMOSSO L’ INCIDENTE SU VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELLA ROTATORIA DI SETTEBAGNI SEGNALIAMO UNO ATTIVO SULLA A24 ROMA TERAMO ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DI ROMA EST IN DIREZIONE TERAMO, PRESTARE ATTENZIONE A SUD DI ROMA ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO LA VIA DEL MARE TRA VIA GUIDO CALZA E VIALE VASCO DE GAMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE INTERVENTI A DELLE ALBERATURE; È STATA INVECE RIAPERTA VIA OSTIENSE CHE TORNA PERCORRIBILE A FROSINONE PER LAVORI SULLA STATALE 156 DEI MONTI LEPINI CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA GLI SVINCOLI PER GIULIANO DI ROMA E PATRICA MAGGIORI DISAGI PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO: A ROMA LA METRO A È SOSTITUITA DA BUS TRA TERMINI E BATTISTINI, CHIUSA ANCHE LA STAZIONE FURIO CAMILLO IN ALTERNATIVA UTILIZZARE LE STAZIONI “PONTE LUNGO” O “COLLI ALBANI” MODIFICHE ALLE FERROVIE REGIONALI DEL LAZIO DA OGGI PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NELLA STAZIONE TERMINI, MODIFICATA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI SULLA FL 4 TRA ROMA E I CASTELLI ROMANI E SULLA FL 6 ROMA – CASSINO PER LA FL4, INOLTRE, FINO A FINE MESE È PREVISTO UN SERVIZIO CON CORSE BUS TRA LE STAZIONI DI CIAMPINO E VELLETRI, ALBANO E FRASCATI INFINE, SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE – ROMA PER LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL VIADOTTO PAGLIA, LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA TRA CHIUSI E ORVIETO. romadailynews
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