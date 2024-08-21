Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 08:45 (Di mercoledì 21 agosto 2024) Viabilità DEL 21 AGOSTO 2024 ORE 08.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, LA CIRCOLazioNE È SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA Regione.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 08:15 - I TRENI FRECCIA E INTERCITY VIAGGIANO CON 40 MINUTI IN PIÙ DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, LA CIRCOLAZIONE È SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA REGIONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 07:30 - VIABILITÀ DEL 21 AGOSTO 2024 ORE 07. I TRENI FRECCIA, INTERCITY E INTERCITY NOTTE AUMENTANO I TEMPI DI VIAGGIO FINO A 40 MINUTI. DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO. SEGNALIAMO SOLO UN INCIDENTE SU VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELLA ROTATORIA DI SETTEBAGNI IN DIREZIONE ROMA, AL MOMENTO BREVI CODE NEI PRESSI DELL’INCIDENTE A SUD DI ROMA ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO LA VIA DEL MARE TRA VIA GUIDO CALZA E VIALE VASCO DE GAMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE INTERVENTI A DELLE ALBERATURE; È STATA INVECE RIAPERTA VIA OSTIENSE CHE TORNA PERCORRIBILE MAGGIORI DISAGI PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO: A ROMA FINO AL 25 AGOSTO LA METRO A VERRÀ SOSTITUITA DA BUS NELLA TRATTA TERMINI – BATTISTINI, INIZIATO ANCHE IL RESTYLING DELLA STAZIONE FURIO CAMILLO PER CUI LA FERMATA È CHIUSA AL SERVIZIO VIAGGIATORI, IN ALTERNATIVA SI PUÒ UTILIZZARE LA STAZIONE DI PONTE LUNGO O QUELLA DI COLLI ALBANI MODIFICHE ALLE FERROVIE REGIONALI DEL LAZIO DA OGGI PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NELLA STAZIONE TERMINI, A CURA DI RFI, SARÀ MODIFICATA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI SULLA FL 4 TRA ROMA E I CASTELLI ROMANI E SULLA FL 6 ROMA – CASSINO PER LA FL4, INOLTRE, FINO A FINE MESE È PREVISTO UN SERVIZIO CON CORSE BUS TRA LE STAZIONI DI CIAMPINO E VELLETRI, CIAMPINO E ALBANO, CIAMPINO E FRASCATI DA DOMANI, PER I LAVORI A TERMINI, SARANNO INTERESSATE ANCHE LA LINEA ROMA – ANCONA E FL2 ROMA-AVEZZANO INFINE, SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE – ROMA PER LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL VIADOTTO PAGLIA, LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA TRA CHIUSI E ORVIETO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 20:30 - TRAFFICO REGOALE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO LA VIA LITORANEA SI RALLENTA A TORVAIANICA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIALE DANIMARCA NEI DUE SENSI DI MARCIA RIMANENDO SULLA VIA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA COLLE ROMITO NELLE DUE DIREZIONI SULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA AD APRILIA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA UGO FOSCOLO DIREZIONE PAVONA MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA AD ALBANO TRA VIA OLIVELLA E VIA AURELIO SAFFI DIREZIONE VELLETRI RIMAMENDO IN VIA APPIA SEMPRE VERSO VELLETRI TRAFFICO RALLENTATO A GENZANO TRA VIA ANGELO RESTA E VIA GARIBALDI Servizio fornito da Astral. romadailynews
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