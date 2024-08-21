Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 08:15 (Di mercoledì 21 agosto 2024) Viabilità DEL 21 AGOSTO 2024 ORE 08.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, LA CIRCOLazioNE È SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA Regione.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 07:30 - DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO. VIABILITÀ DEL 21 AGOSTO 2024 ORE 07. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, LA CIRCOLAZIONE È SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA REGIONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 20:30 - TRAFFICO REGOALE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO LA VIA LITORANEA SI RALLENTA A TORVAIANICA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIALE DANIMARCA NEI DUE SENSI DI MARCIA RIMANENDO SULLA VIA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA COLLE ROMITO NELLE DUE DIREZIONI SULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA AD APRILIA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA UGO FOSCOLO DIREZIONE PAVONA MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA AD ALBANO TRA VIA OLIVELLA E VIA AURELIO SAFFI DIREZIONE VELLETRI RIMAMENDO IN VIA APPIA SEMPRE VERSO VELLETRI TRAFFICO RALLENTATO A GENZANO TRA VIA ANGELO RESTA E VIA GARIBALDI Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 19:45 - VIABILITÀ DEL 20 AGOSTO 2024 ORE 19. 20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PERCORRENDO LA VIA LITORANEA TRAFFICO SI RALLENTA A TORVAIANICA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIALE DANIMARCA NEI DUE SENSI DI MARCIA SI RALLENTA SULLA VIA DEL MARE TRA BORGO SANTA RITA E COLLI DI ENEA DIREZIONE POMEZIA PERCORRENDO VIA APPIA RALLENTAMENTI AD ALBANO TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA CASILINA SI RALLENTA A BORGHESIANA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DI VERMICINO DIREZIONE ROMA CI SPOSTIAMO IN VIA AURELIA RALLENTSMENTI E CODE A SANTA MARINELLA TRA LUNGOMARE MARCONI E VIALE DEI TULIPANI NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE A VITERBO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA SANTA MARIA IN GRADI TRA VIA CASSIA E VIA SABOTINO NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral. romadailynews
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