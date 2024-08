VENEZIA81- Giornate degli Autori | dal 4 settembre in sala ‘Taxi Monamour’ di Ciro De Caro con Rosa Palasciano e Yeva Sai in concorso

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 21 agosto 2024) AL CINEMA DAL 4Sarà presentato inil 3alla 21ª edizione delleall’interno del Festival di Venezia, Taxi Monamour, quarto lungometraggio diDe(Spaghetti Story, Giulia), con protagonisteSai, e uscirà al cinema il 4distribuito da Adler Entertainment. Il film, prodotto da Simone Isola e Giuseppe Lepore per Kimerafilm, in associazione con Michael Fantauzzi per MFF, in collaborazione con Rai Cinema, con Adler Entertainment e con il contributo del Ministero della Cultura, è un intenso viaggio emotivo guidato dalla poetica intima e realistica del regista, capace come sempre di esplorare con sensibilità e profondità le relazioni umane.