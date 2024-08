Utero didelfo doppio o bicorne | cos’è e le conseguenze su fertilità e gravidanza

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Tra le possibili cause di ine di impatto critico sullaci sono anche le anomalie congenite dell’. Si tratta di condizioni considerate non frequenti sebbene questo studio ne stimi una prevalenza del 16% nelle donne con aborti ricorrenti e del 7,3% in quelle infertili. Quando si parla di anomalie uterine congenite, si utilizza l’espressione anomalie mulleriane, in riferimento ai dotti Mulleriani dai cui gli organi riproduttivi femminili si sviluppano. Come spiegato dal portale News-Medical, infatti, durante le prime fasi della vita intrauterina si hanno una coppia di organi, i dotti Mulleriani, ciascuno dei quali dà origine a metà dell’e a una tuba di Falloppio. Lo sviluppo si completa con la fusione dei dotti e la comparsa di un unico organo, l’, con due tube di Falloppio.