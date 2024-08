Usa2024 Obama | con Harris Usa pronti per nuovo capitolo Yes she can

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Roma, 21 ago. (askanews) – L’ex presidente americano Barackha dichiarato che “l’America è pronta per un” con Kamalae ha coniato quello che potrebbe essere unslogan per la sua campagna: “Yes, she can!”, parafrasando il motto della campagna che portò alla sua elezione alla Casa Bianca. E la folla della Convention nazionale dei Democratici ha subito ripreso l’idea ripetendo a gran voce “Yes, she can! Yes, she can!”.