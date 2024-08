Usa 2024 Michelle Obama | ' La speranza sta tornando'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) "Kamala Harris è più che pronta a diventare presidente: è la più qualificata e quella che ha più dignità", ha dettoalla convention dei democratici Usa a Chicago. "Qualcosa di magico sta accadendo non solo in questo stadio, ma fuori da qui", ha affermato l'ex first lady accolta dall'ovazione dei presenti. "Lasta", ha aggiunto.