Un ragazzo a cavallo è morto dopo essere stato investito da un' auto

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 21 agosto 2024) AGI - Incidente mortale nel Ragusano pocole 21. È accaduto alle porte di Pedalino, in prossimità della rotatoria che conduce nella frazione di Comiso, lungo la strada che porta a Mazzarrone. La vittima è undi 18 anni che, mentre era in sella a un, èda unavettura, una Ford Kuga. Il giovane è deceduto sul posto. Il conducente dell'è rimasto ferito ed ètrasportato all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Sul posto oltre ai mezzi di soccorso anche i carabinieri che stanno raccogliendo elementi per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.