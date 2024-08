Tutti usano la funicolare Sacro Monte da record | quasi 50mila presenze

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024) A un anno dalla riapertura, avvenuta il 5 agosto 2023, sonole persone che hanno scelto di viaggiare sulladeldi Varese. Solo nella settimana di Ferragosto sono stati 2500 i passeggeri diretti al borgo di Santa Maria del, mentre hanno superato quota 10mila i varesini (e non) saliti al Campo dei Fiori con le navette dal 9 al 15 agosto per la Festa della Montagna del Gruppo Alpini. "Prosegue la promozione del nostro patrimonio Unesco - commenta la vicesindaca Ivana Perusin - con il potenziamento del trasporto pubblico nelle domeniche estive e con il bus dedicato alche percorre le vie della città". L’assessore alla mobilità Andrea Civati sottolinea che "sempre più persone utilizzano ladel, gestita da Atm in sinergia con Avt, favorendo una fruizione sostenibile del borgo".