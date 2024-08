Troppe liti violente | il questore di Perugia fa chiudere una discoteca per 15 giorni

Leggi tutta la notizia su lanazione

21 agosto 2024 - Risse, alcune sfociate anche nel sangue, che si sono registrate all'interno del locale e nelle immediate vicinanze, tali da compromettere la quiete e la sicurezza pubblica: è questa la ragione che ha indotto il sindaco di Fausto Lamparelli a chiudere una parte di una sala cittadina. Il provvedimento è stato adottato dopo aver accertato che all'interno del locale erano avvenute delle risse pesanti e anche all'esterno della sala. In particolare gli episodi in oggetto di contestazione sono accaduti a novembre 2023, a febbraio 2024 e nel mese di giugno 2024. Nei fatti contestati è stato accertato il coinvolgimento di diversi soggetti, alcuni dei quali gravati da pregiudizi di polizia, che hanno fatto anche ricorso alle cure sanitarie per via delle lesioni riportate.