Tre rapine violente nella notte tra Villaricca Marano e Melito | caccia a banda di ladri

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di mercoledì 21 agosto 2024) I tre colpi, messi a segno tracon modus operandi simili, in rapida successione l’uno dall’altro, potrebbero essere opera della stessadi. I carabinieri della compagnia di, in provincia di Napoli, sono intervenutitarda serata di ieri per trecommesse in rapida successione. La prima in