Traffico Roma del 21-08-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Luceverdeben trovati all’ascoltoregolare lungo il raccordo anulare e le strade del centro città sulla via Pontina si rallenta per iltra Castelno e Pomezia nei due sensi di marcia per interventi di potatura è chiusa la via del mare tra via Capitan Consalvo e Viale deignoli In entrambe le direzioni riguarda il trasporto pubblico per lavori di potenziamento delle Infrastrutture nella stazione Termini a partire da oggi mercoledì 21 agosto e Fino al prossimo 6 ottobre sarà modificata la circolazione dei treni sulla fl4Albano Laziale ed fl6Cassino alcuni treni regionali termineranno la corsa o avranno origine dalla stazione diTiburtina anzichéTermini per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.