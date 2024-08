Traffico Roma del 21-08-2024 ore 18 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto incidente con code sul viadotto della Magliana in direzione dellaFiumicino altri rallentamenti per ilsulla via Pontina all’altezza di Pomezia verso Latina chiusa per lavori a tangenziale est tra l’uscita Verano San Lorenzo in viale Castrense verso San Giovanni la riapertura prevista per il prossimo 2 settembre in corso lavori di potatura su via Gregorio VII con riduzione di carreggiata in base all’ avanzamento dei lavori Il termine degli interventi previsto per fine agosto interventi di potatura anche sulla via del mare con strada chiusa tra via Capitano Salvo e Viale deignoli In entrambe le direzioni per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.