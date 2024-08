Traffico Roma del 21-08-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 21 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità circolazione scorrevole al momento lungo la rete viaria della capitale nei pressi di Ostia riaperta la via del mare tra via Guido calza in Viale Vasco De Gama è la via Ostiense Tra via Lucio lepidio e via della Stazione di Ostia Antica chiuso dal 15 agosto per la presenza di alberi pericolanti lavori di potatura su via Gregorio VII con riduzione di carreggiata in base all’ avanzamento dei lavori termine degli interventi previsto per fine agosto interventi di potatura anche su via del mare con strada chiusa tra via Capitan Consalvo e Viale deignoli In entrambe le direzioni sempre chiusa la metro a fino al 25 agosto nella tratta di Battistini nelle due direzioni attivato un servizio bus sostitutivo servizio metro regolare nel tratto termini Anagnina Infine per lavori di potenziamento delle ...