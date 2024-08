Traffico Roma del 21-08-2024 ore 08 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 21 agosto 2024) LuceverdeUn saluto dalla redazionescorrevole in queste ore sulla rete viaria della capitale lavori in corso su via del Foro Italico comportano riduzione di carreggiata via Salaria viale di Tor di Quinto nelle due direzioni possibile la formazione di rallentamenti lavori di potatura fino a fine agosto su viale Marconi e via Volpato previsti restringimenti di carreggiata in base alla avanzamento delle varie operazioni in viale Marconi tra Piazza Righi e Piazza della Radio e in via Volpato tra via Barsanti e via Pacinotti prestare attenzione alla segnaletica ricordiamo che la metro a resterà chiusa per lavori fino al 25 agosto tra termini e Battistini nelle due direzioni attivo il servizio bus sostitutivo metropolitana regolare servizio tra termini Anagnina maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.